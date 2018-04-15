MAGAZİN

Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay dünyayı geziyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Futbolcu Alper Potuk ile bir barışık bir dargın yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay'ın kız kardeşi görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.

Tuvana Türkay kadar popüler olmasa da bir dönem onu ekranlarda görmüştük. İşte Katre Türkay...

Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay

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Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla şu sıralar adından sıkça söz ettiriyor.
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Katre Türkay güzelliğiyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor.
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1987 doğumlu Katre Türkay, profesyonel modellik hayatına 15 yaşında başlamış ardından kendisini sunuculuk ve reklam oyunculuğu yaparken bulmuştur.
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Fiziği ile dikkat çeken Katre Türkay, Metin Uca'nın sunuculuğunu yaptığı Passaparola yarışmasında hosteslik yaptı.
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Diyalog, spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Türkay'ın yıldızı, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programda parladı.
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SİNEMA FİLMİNDE ROL ALDI

SİNEMA FİLMİNDE ROL ALDI
Katre Türkay, İlk kez Sevgisiz Nereye isimli film için kamera karşısına geçti. 2009 yılında vizyona giren Abimm adlı film ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Ardından pek çok dizide ve reklamda boy göstermiştir.
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Bir süre daha çeşitli projelerde rol alan Katre Türkay, radikal bir karar alarak dünyayı gezmeye karar verdi.
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Türkay sosyal medya hesabından gittiği ülkelerin fotoğrafını paylaşıyor.
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