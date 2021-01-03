YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı

Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 03.01.2021 10:55 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Özel İdaresi ve Tuzluca Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığıyla Tuzluca Tuz Mağaralarında inşa edilen Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı.Iğdır Üniversitesi Rektörlük binası senato odasında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı

Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Özel İdaresi ve Tuzluca Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığıyla Tuzluca Tuz Mağaralarında inşa edilen Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı.
Iğdır Üniversitesi Rektörlük binası senato odasında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın öncülüğünde Iğdır Valiliği, Tuzluca Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile birlikte Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Rektör Alma’nın yanı sıra Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Iğdır Valiliği adına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Faruk Korkusuz ve projede görevli üniversite akademik ve idari personeli katıldı.
Yapılan toplantıda güncel durum değerlendirmesi yapılarak 1.Etap için yapılacak son çalışmalar ve bütçe konuları görüşüldü. Yine görüşme çerçevesinde gelinen noktada başarılı bir ilerleme kaydedildiği, projenin Iğdır ve ülkemiz için önemi vurgulandı. Proje kapsamında 1.Etap için sona gelindiği dönemde karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak ve projenin ileri aşamalarında yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası çizilerek toplantı sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Iğdır Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:19
Öğle
12:13
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:22
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.