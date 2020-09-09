YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla Belediyesi balık restoranında, hijyen tedbirleri kapsamında sezonu açıldı

Tuzla Belediyesi balık restoranında, hijyen tedbirleri kapsamında sezonu açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi Palmiye Balık Restaurant Sosyal Tesisleri, pandemi kuralları kapsamında yeni sezon açılışını yaptı.

Tuzla Belediyesi Palmiye Balık Restaurant Sosyal Tesisleri, pandemi kuralları kapsamında yeni sezon açılışını yaptı. Deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayan restaurant, her bütçeye uygun menüsüyle vatandaşların beğenisini kazanıyor.
Denize sıfır konumu ile deniz ve balık tutkunlarını uğrak noktası olan restaurant bahçesinde bulunan çocuk oyun alanı ile ailelerin ve çocuklu ailelere konforlu bir ortam sağlıyor.
2013 yılında hizmete başlayan restaurant, Korona virüs salgını sürecinde, Tuzla Belediyesi tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Girişte ateş ölçümlerinin yapılması, ortak kullanım alanlarındaki özel dezenfektan üniteleri ve sosyal mesafe kuralları gibi tüm tedbirlerin alındığı restaurantta çalışan personelin sağlık durumları ise periyodik olarak takip ediliyor.
Yemek ve servis masalarında yer alan örtüler ve tüm ürünler Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı ozonlu dezenfeksiyon yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca 1,5 metre sosyal mesafe kuralını koruyabilmek adına masalar da yeniden konumlandırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ustasından aşure tarifi
Ustasından aşure tarifi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.