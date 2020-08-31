YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla Belediyesi, Giresun’un yanında

Tuzla Belediyesi, Giresun’un yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Sel felaketi yaşayan Giresun’un Dereli ilçesine bir yardım eli de Tuzla’dan.

Sel felaketi yaşayan Giresun’un Dereli ilçesine bir yardım eli de Tuzla’dan. Afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tuzla kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, felaketin etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına büyük bir özveri ile destek oldu. Giresun’un yanında olmaya devam eden Tuzla Belediyesi ayrıca Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde bölgeye yardım tırı gönderdi. Gönderilen yardım tırı ile bin 410 paket hijyen seti, 480 paket çocuk bezi gibi acil önem taşıyan kişisel bakım ürünlerini afet bölgesine ulaştırıldı.
“Yaraları dayanışma ve yardımlaşmayla saracağız”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun’da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Böylesi büyük acıları bir daha yaşamayız inşallah. Felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediye olarak böylesi afetlere karşı yıl boyunca süren eğitim ve lojistik çalışmalarımızla her an müdahaleye hazır halde bekliyoruz. Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Ağrılı adet gören kadınlar dikkat
Ağrılı adet gören kadınlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.