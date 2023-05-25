YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla'da 20 site kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek

Tuzla'da 20 site kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek

25.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hayata geçirilen "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" desteğiyle Tuzla'da 20 sitenin daha dönüşümü için rezerv alan, imar planı ve proje desteği sağlandığı bildirildi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 bin vatandaşın yaşadığı sitedeki binaların yıkılıp yenilerinin inşa edilmesi hedeflenen proje kapsamında ayrıca 1999 Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan ve deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede 10 yılı aşkın süredir deprem dönüşümü için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yazıcı, Van Depremi'nden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen yeni yasaların avantajları ile sürdürdükleri çalışmaların "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile hız kazandığını aktardı.

Tuzla'da 20'den fazla sitenin dönüşümü için karar alındığını ifade eden Yazıcı, rezerv alanlarla ilgili çalışmalar yapıldığını, 10 bine yakın bağımsız bölümle ilgili site sakinleriyle görüşüldüğünü kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafıyla bir araya geldiİBB Başkanı İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafıyla bir araya geldi
Türk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyorTürk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyor
Amasya’da heyelan anı kameradaAmasya’da heyelan anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Tuzla

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Uysal eczanesi
Sariyer
Bulvar eczanesi
Pendik
Organik eczanesi
Gaziosmanpasa
Ayasofya eczanesi
Fatih
Ülkü eczanesi
Kadikoy
Istanbul eczanesi
Kagithane
Gelincik eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.