Tuzla’da kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 6,23 metrekareye ulaştı

Böylece Tuzla’da kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 6,23 metrekareye yükseldi.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alan miktarını artırmak ve 17 mahallede bulunan parkların sayısını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘Tuzla’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının Avrupa standartlarına çıkması’ vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalarla, 2022 yılında Tuzla’nın gelişen fiziki yapısı, artan nüfusu ve yapılaşmasıyla birlikte meydana çıkan çevre kirliliğini önlemek, toplumsal yaşam alanlarında yapıların yeşille bütünleşmesini sağlamak ve vatandaşlara doğanın güzelliklerini her özelliğiyle yansıtacak mekanlar sunmak amacıyla aktif yeşil alan miktarı 100 bin 872 metrekare artırıldı. Böylece, Tuzla’nın aktif yeşil alan miktarı bir milyon 671 bin 221 metrekareden bir milyon 772 bin 93 metrekareye artırıldı. Böylece Tuzla’da kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 6,23 metrekareye yükseldi.

PARK SAYISI 147’YE ULAŞTI

Tuzla Belediyesi 2022 yılında 5 adet yeni park yaparak mevcut park sayısını 147’ye yükseltti. Ayrıca 3 parkı revize ederek yenilenmesi sağlandı. Tuzlalı gençlerin daha modern sahalarda spor aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için 2022 yılında 10 adet saha revizyonu yapıldı. 1 adet yeni saha yapılarak Tuzla genelindeki saha sayısı 79’a ulaştı. 2022 yılında 42 yeni oyun grubu kurulumu gerçekleştirildi. Ayrıca 47 oyun grubu ve 9 takım fitness tamir, bakım ve revizyonu yapılarak 3 milyon 454 bin Türk Lirası değerinde geri dönüşüm katkısı sağlandı.

