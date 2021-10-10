Tyson Fury, Deontay Wilder’ı nakavt ederek unvanını korudu

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD’li Deontay Wilder’ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.İki boksör arasında büyük çekişmeye sahne olan üçüncü karşılaşma, ABD’nin Las Vegas kentinde yapıldı.Karşılaşma öncesinde iki boksörün ringe geliş kostümleri oldukça dikkat çekiciydi.Tyson Fury, karşılaşma öncesi ringe centurio kostümüyle çıktı.

Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi. Bu kez 35 yaşındaki Wilder, dördüncü rauntta Fury’yi iki kez düşürmesine rağmen Büyük Britanyalı boksör, yeniden ayağa kalkmayı başardı.Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder’ı bir kez daha düşürdü ama rakibi ayağa kalktı.33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu kez rakibini nakavt ederek maçı kazandı.Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32. maçında 31. galibiyetine ulaştı. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı.

