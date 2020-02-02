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TZOB'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

ANKARA HABERLERİ  | 02.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Ocakta üretici fiyatlarında yüzde 16,07 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan, fiyatı en çok yükselen ürün ise yüzde 130,34'lük artışla kabak oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ocakta üretici fiyatlarında yüzde 16,07 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan, fiyatı en çok yükselen ürün ise yüzde 130,34'lük artışla kabak oldu." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocakta markette 29, üreticide 22 üründe fiyat artışı, markette 9, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 9 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.

Ocakta, markette kuru soğan, kuru fasulye, zeytinyağı ve yumurta fiyatında değişim olmadığının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ocakta, markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 15,09 ile havuçta görüldü. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 73,17 ile kabakta yaşandı. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 70,35 ile patlıcan, yüzde 56,93 ile yeşil soğan, yüzde 29,91 ile sivri biber, yüzde 23,99 ile mandalina, yüzde 17,25 ile salatalık, yüzde 14,40 ile limon, yüzde 12,33 ile maydanoz, yüzde 11,72 ile Antep fıstığı, yüzde 11,43 ile marul, yüzde 10,05 ile domates takip etti."

- Üretici fiyatlarındaki değişim

Bayraktar, söz konusu dönemde üreticide maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında bir değişim meydana gelmediğini belirterek "Ocakta üretici fiyatlarında yüzde 16,07 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan, fiyatı en çok yükselen ürün ise yüzde 130,34'lük artışla kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 57,89 ile salatalık, yüzde 57,58 ile patlıcan, yüzde 53,85 ile sivri biber, yüzde 52 ile yeşil soğan, yüzde 48,98 ile mandalina, yüzde 22,43 ile ıspanak, yüzde 15,98 ile limon, yüzde 13,51 ile fındık, yüzde 12,50 ile patatesin takip etti." ifadelerini kullandı.

Üretici fiyatlarında, kabak, salatalık, patlıcan ve sivri biberde görülen artışta, mevsim itibarıyla olgunlaşmanın yavaş olmasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarının azalmasının etkili olduğunun altını çizen Bayraktar, "Mandalina, limon ve portakalda çiçeklenme dönemindeki iklimsel olumsuzluklar nedeniyle rekoltede yaşanan düşüş fiyatlara yansımıştır. Fındık fiyatında görülen artışta artan talebin yanı sıra randımanın iyi olması etkili oldu. Patateste ise Birliğimizin tüketimi artırmaya yönelik çalışmaları fiyata yansısa da halihazırda üreticilerimiz maliyetine ürün satmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
gıda fiyatları Şemsi Bayraktar TZOB

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