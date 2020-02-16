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U-19 Liginin şampiyonu Devrek Belediyespor oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Devrek Belediyespor, İstasyon Gemicilerspor’u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.U-19 Liginde şampiyon belli oldu.

U-19 Liginin şampiyonu Devrek Belediyespor oldu

Devrek Belediyespor, İstasyon Gemicilerspor’u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
U-19 Liginde şampiyon belli oldu. Uzun süren maraton sonucunda Devrek Belediyespor ve İstasyon Gemicilerspor final heyecanı yaşadı. Devrek Şehir Stadyumunda oynanan final maçında Tecrübeli teknik adam Berkant Bülbül ve genç teknik adam Onur Ocakcıoğlu çalıştırdığı Devrek Belediyespor, İstasyon Gemicilerspor’u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından büyük sevinç yaşandı. Kırmızı Beyazlı takım şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı. Şampiyon Devrek Belediyespor Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Zonguldak’ı temsil edecek.

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