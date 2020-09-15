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Uçar; “Ahilik Anadolu’daki Türk kültürünün sembolüdür”

ERZURUM HABERLERİ  | 15.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

13.

Uçar; “Ahilik Anadolu’daki Türk kültürünün sembolüdür”

13. yüzyılda temelleri atılan Ahilik geleneğinin; Anadolu’da birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük ettiğine değinen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ahiliğin asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşan ahlaki ve felsefi prensipleriyle gelecek kuşaklara da ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.
Başkan Uçar mesajında şunları söyledi; “Anadolu’daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devletinin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır.
Ahilik, medeniyetimizin dünya kültürüne armağan ettiği en önemli değerlerden biridir. Anadolu’ da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren; toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatı tanzim eden Ahilik kurumudur.
Ahiler, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan; mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişilerdir. Kardeşliği, yiğitliği, cömertliği, dürüstlüğü, sevgiyi, dostluğu, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, bilgiyi ve dayanışmayı; sanat ile birleştirirler.
Ahilik, ticari düzenlemelerin yanı sıra aslında ahlaki ilkeleri ile toplumda yer etmiş; Osmanlılarda lonca ve gedik kuruluşları olarak devam ettikten sonra, Cumhuriyet Döneminde yerini Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına bırakmıştır.
Geçmişte Ahilik teşkilatında yaşatılan bütün bu değerler ve ilkeler bütünü günümüzde esnaf ve sanatkârlar kuruluşlarında yaşamaya devam etmektedir. Aynı ilke ve değerlerin gelecek kuşaklara da aktarılmasını sağlamak için sanayi, üretim ve ticari faaliyetin ara eleman ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim okullarına hak ettiği önem ve desteğin verilmesi, günümüz teknoloji ve üretim standartlarının gerektirdiği bilgi ve tecrübeyle donatılması büyük önem arz etmektedir.
Bu yıl 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında kutlayacağımız Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle yâd ediyor, helal kazancının peşinde olan esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum.”

Uçar; “Ahilik Anadolu’daki Türk kültürünün sembolüdür”

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