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  4. Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden, Aydınlı gazeteci Murat Uçkaç’ın babası Yılmaz Uçkaç ve 1999-2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu Aydın’da toprağa verildi.Aydınlı sanayici Işıklıoğlu İzmir’de tedavi görüyordu1999- 2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın şubesi yönetim kurulu başkanlığı, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve ASTİM Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Ahmet Tahir Işıklıoğlu, kas hastalığı sebebiyle İzmir’de tedavi görüyordu.

Hayatını kaybeden, Aydınlı gazeteci Murat Uçkaç’ın babası Yılmaz Uçkaç ve 1999-2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu Aydın’da toprağa verildi.
Aydınlı sanayici Işıklıoğlu İzmir’de tedavi görüyordu
1999- 2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın şubesi yönetim kurulu başkanlığı, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve ASTİM Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Ahmet Tahir Işıklıoğlu, kas hastalığı sebebiyle İzmir’de tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Işıklıoğlu’nun cenazesi Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tellidede mezarlığında toprağa verildi.
Yılmaz Uçkaç, Kemer mezarlığına defnedildi
Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Aydınlı Gazeteci Murat Uçkaç’ın 72 yaşındaki babası Yılmaz Uçkaç, hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Murat Uçkaç’ın babası Yılmaz Uçkaç’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Uçkaç’ın cenazesi Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Uçkaç ve Işıklıoğlu’nun cenazesine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileleri ve sevenleri katıldı.

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Hayat Eczanesi
Merkez
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Meydan Eczanesi
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Kusadasi
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Kusadasi
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