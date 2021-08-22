Udinese 2-2 Juventus (Maç sonucu)

İtalya Serie A'nın açılış haftasında Juventus, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Dacia Arena'da tartışmaların altında başlayan mücadelede Juventus, 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'lik geri dönüşe engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşma Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başlaması ve "takımdan ayrılmak istiyor" söylentilerinin çıkmasıyla başladı. Portekizli futbolcunun kendi isteğiyle yedek kulübesinde yer aldığı belirtilirken, asbaşkan Pavel Nedved, "Yüzde 100 takımda kalacak" dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Dybala şov yaşandı. Arjantinli yıldız 3. dakikada ağları sarstı, 23. dakikada Cuadrado'nun golün de asisti yaptı ve Juve soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Torino temsilcisi için rahat geçmesi beklenen mücadelenin 2. yarısında büyük sürpriz yaşandı ve 51. dakikada penaltıdan Pereyra farkı 1'e indirdi, 83. dakikada da kaleci Szczesny'nin büyük hatasının ardından Deulofeu, attığı golle beraberliği getirdi.

Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 60. dakikasında Morata'nın yerine oyuna dahil oldu ve 90+5. dakikada da ağları sarstı ve büyük bir sevinç yaşandı. Ancak yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi. Udinese'de Tolgay Arslan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 80. dakika sahada kaldı.

Serie A'nın 2. haftasında Juventus evinde Empoli ile karşılaşacak, Udinese ise ligin yenisi Venezia ile kozlarını paylaşacak.

