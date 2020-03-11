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UEFA 2 büyük maçı "seyahat kısıtlaması" nedeniyle erteledi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.03.2020 21:03 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları ertelendi.

UEFA 2 büyük maçı "seyahat kısıtlaması" nedeniyle erteledi

UEFA, koronavirüs endişesi nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamaları sonrası Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçlarının ertelendiğini açıkladı.

İtalya ile İspanya arasındaki uçuşların durdurulması sonrasında Roma, uçak bulamadığı için Sevilla maçına gidemeyeceğini açıklamış ve Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile oynayacakları maç için İtalya'ya gitmeyi reddettiklerini duyurmuştu.
Angel Torres, "Getafe olarak, Inter maçı için Milano'ya gitmeyeceğiz. Eğer bu turu bizden alacaklarsa, alsınlar. Önemli değil. Başımız dik duracağız. En ufak bir risk bile almayacağız. Bu turu oynayacak olmaktan ötürü heyecanlıydık ama hayatını gerçeklerini kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMI GÖTÜREMEM"

"UEFA'ya 'Bu maç için başka bir çözüm bulun' dedik." sözleriyle konuşmasına devam eden Angel Torres, "Takımımı, Koronavirüsün merkezine götüremem. Buna hiç ihtiyacımız yok." dedi.

ROMA: "UÇAĞA İZİN YOK"

Roma ise, İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini ve kendilerinin yolculuk yapmayı planladıkları uçağa da iniş izni verilmediğini duyurmuştu.


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