UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

Beşiktaş, bu sezonun ilk resmi maçında B36 Torshavn karşısına çıktı ve rahat bir galibiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Torshavn ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, yeni sezonun ilk galibiyetini almayı başardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. B36 Torshavn - Beşiktaş maçının özeti ve tüm ayrıntıları haberimizde olacak.

Siyah-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 8'inci dakikada Lens ve 26'ncı dakikada Gökhan Gönül attı.

Beşiktaş, rövanş maçında 2 Ağustos tarihinde B36 Torshavn takımını İstanbul'da konuk edecek.

İşte B36 Torshavn - Beşiktaş maçının 11'leri;

B36 Torshavn: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Caner'in harika uzun pasında topu ceza sahasında mükemmel kontrol eden Lens, şık bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 11: Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan Caner'in ortasında Larin kale önünde zor pozisyonda topa dokundu, top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 13: Caner Erkin yine sol kanattan kale önüne nefis bir orta gönderdi, tehlike bölgesinde topa istediği vuruşu yapamayan Larin, dokundu ama top az farkla auta gitti.

Dakika 14: Adriano ceza sahası dışından çok sert bir şut gönderdi, etkili giden top az farkla auta gitti.

Dakika 16: Torshavn beraberliğe çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Babel'den seken top Torshavn'lı futbolcuların önünde kaldı, karambolde Tolga Zengin gole izin vermedi.

Dakika 26: Lens'in kornerden ceza sahasına ortaladığı topa Gökhan Gönül kale sahası üzerinde şık bir şekilde dokundu ve top filelerle buluştu.

Dakika 45+2: Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Larin ceza sahasının hemen dışında topu önüne alıp çok sert bir şut gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.