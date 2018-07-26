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UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

B36 Torshavn - Beşiktaş maçı ile sezonun ilk resmi maçı oynandı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan B36 Torshavn - Beşiktaş maçında kazanan, 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Zayıf rakibi karşısında zorlanmayan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle tur kapısını ardına kadar araladı. İşte B36 Torshavn - Beşiktaş maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

Beşiktaş, bu sezonun ilk resmi maçında B36 Torshavn karşısına çıktı ve rahat bir galibiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Torshavn ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, yeni sezonun ilk galibiyetini almayı başardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. B36 Torshavn - Beşiktaş maçının özeti ve tüm ayrıntıları haberimizde olacak.

Siyah-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 8'inci dakikada Lens ve 26'ncı dakikada Gökhan Gönül attı.

Beşiktaş, rövanş maçında 2 Ağustos tarihinde B36 Torshavn takımını İstanbul'da konuk edecek.

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İşte B36 Torshavn - Beşiktaş maçının 11'leri;

B36 Torshavn: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Caner'in harika uzun pasında topu ceza sahasında mükemmel kontrol eden Lens, şık bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Dakika 11: Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan Caner'in ortasında Larin kale önünde zor pozisyonda topa dokundu, top az farkla yandan auta gitti.
Dakika 13: Caner Erkin yine sol kanattan kale önüne nefis bir orta gönderdi, tehlike bölgesinde topa istediği vuruşu yapamayan Larin, dokundu ama top az farkla auta gitti.
Dakika 14: Adriano ceza sahası dışından çok sert bir şut gönderdi, etkili giden top az farkla auta gitti.
Dakika 16: Torshavn beraberliğe çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Babel'den seken top Torshavn'lı futbolcuların önünde kaldı, karambolde Tolga Zengin gole izin vermedi.
Dakika 26: Lens'in kornerden ceza sahasına ortaladığı topa Gökhan Gönül kale sahası üzerinde şık bir şekilde dokundu ve top filelerle buluştu.
Dakika 45+2: Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Larin ceza sahasının hemen dışında topu önüne alıp çok sert bir şut gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.

İkinci yarı

Dakika 56: Larin ile ver kaç sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tolgay’ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
Dakika 66: Lens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adriano’nun dar açıdan çektiği şutta kaleci Hentze topu kornere çeldi.
Dakika 77: Tolgay ceza sahası içine girdikten sonra savunma son anda müdahale ediyor. Savunmanın uzaklaştırdığı topu alan Babel'in ceza yayının üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Dakika 90: Sol kanattan Caner'in ortasında ön direkte topla buluşan Vagner Love'un topuğu ile vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

Stat: Gundadalur
Hakemler: Evgeni Aranovskiy xx, Serhiy Bekker xx, Semen Shlonchak xx
B36 Torshavn: Hentze x, Eriksen x, Petersen x, Faero x, Mellemgaard x (Heinesen dk. 41 x), Magnusson x, Brockie x, Jacobsen x (Samuelsen dk. 79 x), Olsen x, Cieslewicz x, Saag x (Przybylski dk. 60 x)
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xxx, Necip Uysal xx, Fatih Aksoy, xx, Caner Erkin xx, Gary Medel xx, Tolgay Arslan xx (Dorukhan Toköz dk. 78 x), Adriano xx, Lens xxx (Vagner Love dk. 85 ?), Babel xx, Larin x (Mustafa Pektemek dk. 74 x)
Goller: Lens (dk. 8), Gökhan Gönül (dk. 26) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Jacobsen (B36 Torshavn), Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş B36 Torshavn UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
8TAŞ(Liverpool:8-Beşiktaş Jimnastik F.K.İstanbul:0) bir maçta 8 gol atıp 8-0 yeniyormuş falan:DDDD
8tas güçlü rakibi barcelona karşında 2-0 önde...8tas hak ettiğin yerdesin şuan
b36 torshavn fatihii beşiktaş helal olsun
50 Bin Nüfuslu ülkeden ne bekliyorsunuz ? :) Rahat aldık.
yedek kadro çok çalışmalı böyle olmaz ...
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