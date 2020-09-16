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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta?

FUTBOL HABERLERİ  | 16.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi maçlarında temsilcimiz olan Galatasaray ilk karşılaşmasını Neftçi Bakü ile yapacak. Süper Lig’e Gaziantep'i 3-1 yenerek başlayan Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı öncesi ilk 11'i belli oldu. Azerbaycan'ın temsilcisi Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? İşte Galatasaray Neftçi Bakü maçının tüm detayları!

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta?

Sezonun ilk açılışını Gaziantep ile yapan Galatasaray, maçta Falcao'nun attığı iki golle galibiyetle başladı. UEFA Avrupa Ligi deplasmanında ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın karşısına Azerbaycan’ın temsilcisi Neftçi Bakü çıkacak. Sarı kırmızılı takım Süper Lig'deki ilk maçının başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde de göstermek için mücadele edecek. Peki, Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi deplasmanında ilk karşılaşmasını Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile yapacak. Süper Lig'de ilk karşılaşmasını galibiyetle başlayan Galatasaray, Avrupa arenasında sezonun ilk karşılaşması için hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda yayınlanacak araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşma Türkiye'den Spor Smart üzerinden izlenecek.

galatasaray.

Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta ne zaman?

Antrenmanlarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı kırmızılı ekip, Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu için hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün saat 11.00'de özel uçakla Bakü'ye hareket etti. Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta, ne zaman yapılacak merak eden futbolseverler için maçın detayları geldi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu
17 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Sarı kırmızılı ekip karşılaşma öncesi son antrenmanını ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.

Galatasaray Neftçi Bakü maçı kadrosu belli oldu mu?

Galatasaray Neftçi Bekü maçının ilk 11'e belli oldu mu merak ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncuların listesi açıklandı.

Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi.

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