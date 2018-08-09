UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasındaki İngiliz ekibi Burnley'yi ağırladı. Medipol Başakşehir - Burnley maçı 0-0 sona erdi ve Başakşehir avantaj elde edemedi. Medipol Başakşehir - Burnley maçının tüm detayları ve maç özeti haberimizde...
Müsabaka genelinde elde ettiği net fırsatlardan yararlanamayan turuncu-lacivertliler bir üst tur şansını İngiltere’de oynanacak maça bıraktı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir sezon öncesinde 6 hazırlık maçı oynadı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
İlk hazırlık maçında 1860 Münih ile karşılaşan turuncu-lacivertliler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra Ufa'yı 3-2 yenen Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Akhmat Grozny'e 1-0 mağlup oldu. Eibar ile oynadığı müsabakayı 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, Stuttgart karşısından 3-1 mağlup ayrıldı. Avcı'nın öğrencileri son hazırlık maçında ise Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.
İşte Medipol Başakşehir - Burnley maçının 11'leri;
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Visca, Elia, Bajic
Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Gudmundsson, Walters
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 2: Sağ kanattan gelişen atağımızda Edin Visca ortasını yerden penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Eljero Elia bekletmeden şansını deniyor ancak vuruşu oldukça etkisiz kaldı.
Dakika 30: Emre Belözoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Junior Caiçara bireysel çabası ile ceza sahasına girdi ve altıpas sağ çaprazından kaleyi düşündü ancak kaleci Joe Hart sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.
Dakika 36: Edin Visca sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Manuel Da Costa kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Joe Hart meşin yuvarlağı üst direğin hemen altından çıkartmayı başardı.
İkinci yarı
Dakika 62: Havadan gönderilen pası ceza yayı içerisinde Edin Visca kafa ile ceza sahası içi sağ çaprazına doğru yönlendirdi. Bu noktada topla buluşan Milos Jojic yerden sert vurdu ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.
Dakika 90+1: Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan korneri kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmadan seken top yan ağlara gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Jojic), Elia (Dk. 83 Kerim Frei), Bajic (Dk. 89 Napoleoni)
Burnley: Joe Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes (Dk. 78 Lennon), Gudmundsson (Dk. 62 Vokes), Walters
Sarı kartlar: Dk. 48 Barnes, Dk. 69 Joe Hart, Dk. 90+3 Lennon (Burnley), Dk. 90+1 Da Costa (Medipol Başakşehir)
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