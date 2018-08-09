SPOR

UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki Medipol Başakşehir - Burnley maçında kazanan çıkmadı. İstanbul'da oynanan ilk maçta Medipol Başakşehir, rakibine karşı pozisyonlar bulmasına karşın beklediği golü bir türlü kaydedemedi ve Medipol Başakşehir - Burnley maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Gelecek haftaki rövanş öncesi avantajını kaybeden Medipol Başakşehir, hayal kırıklığı yaşadı. İşte Medipol Başakşehir - Burnley maçının özeti ve tüm ayrıntıları...

UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasındaki İngiliz ekibi Burnley'yi ağırladı. Medipol Başakşehir - Burnley maçı 0-0 sona erdi ve Başakşehir avantaj elde edemedi. Medipol Başakşehir - Burnley maçının tüm detayları ve maç özeti haberimizde...

Müsabaka genelinde elde ettiği net fırsatlardan yararlanamayan turuncu-lacivertliler bir üst tur şansını İngiltere’de oynanacak maça bıraktı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir sezon öncesinde 6 hazırlık maçı oynadı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İlk hazırlık maçında 1860 Münih ile karşılaşan turuncu-lacivertliler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra Ufa'yı 3-2 yenen Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Akhmat Grozny'e 1-0 mağlup oldu. Eibar ile oynadığı müsabakayı 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, Stuttgart karşısından 3-1 mağlup ayrıldı. Avcı'nın öğrencileri son hazırlık maçında ise Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

İşte Medipol Başakşehir - Burnley maçının 11'leri;

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Visca, Elia, Bajic

Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Gudmundsson, Walters

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 2: Sağ kanattan gelişen atağımızda Edin Visca ortasını yerden penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Eljero Elia bekletmeden şansını deniyor ancak vuruşu oldukça etkisiz kaldı.
Dakika 30: Emre Belözoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Junior Caiçara bireysel çabası ile ceza sahasına girdi ve altıpas sağ çaprazından kaleyi düşündü ancak kaleci Joe Hart sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.
Dakika 36: Edin Visca sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Manuel Da Costa kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Joe Hart meşin yuvarlağı üst direğin hemen altından çıkartmayı başardı.

İkinci yarı

Dakika 62: Havadan gönderilen pası ceza yayı içerisinde Edin Visca kafa ile ceza sahası içi sağ çaprazına doğru yönlendirdi. Bu noktada topla buluşan Milos Jojic yerden sert vurdu ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

Dakika 90+1: Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan korneri kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmadan seken top yan ağlara gitti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Jojic), Elia (Dk. 83 Kerim Frei), Bajic (Dk. 89 Napoleoni)
Burnley: Joe Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes (Dk. 78 Lennon), Gudmundsson (Dk. 62 Vokes), Walters
Sarı kartlar: Dk. 48 Barnes, Dk. 69 Joe Hart, Dk. 90+3 Lennon (Burnley), Dk. 90+1 Da Costa (Medipol Başakşehir)

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Abdullah Avcı'dan Arda ve Adebayor açıklaması!Abdullah Avcı'dan Arda ve Adebayor açıklaması!
Burnley Joe Hart'ı transfer ettiBurnley Joe Hart'ı transfer etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Bakakşehir Burnley UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Beşiktaş'ın David Ospina ile tüm şartlarda anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaş'ın David Ospina ile tüm şartlarda anlaştığı iddia edildi!

Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Arsenal Vida'yı transfer etmek için gerekli bütçeyi oluşturamıyor!

Arsenal Vida'yı transfer etmek için gerekli bütçeyi oluşturamıyor!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley (MAÇ ÖZETİ)

Abdullah Avcı'dan Arda ve Adebayor açıklaması!

Abdullah Avcı'dan Arda ve Adebayor açıklaması!

Burnley Joe Hart'ı transfer etti

Burnley Joe Hart'ı transfer etti

Başakşehir'in UEFA kadrosunda Arda Turan ve Mossoro yok

Başakşehir'in UEFA kadrosunda Arda Turan ve Mossoro yok

Başakşehir'de çifte ayrılık!

Başakşehir'de çifte ayrılık!

Başakşehir 1 - 1 Bayer Leverkusen

Başakşehir 1 - 1 Bayer Leverkusen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.