SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

09.10.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin yolculuğu doludizgin devam ediyor. Ligde de bir o kadar başarılı ilerleyen sarı-lacivertliler için UEFA tahminlerini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için Roma ile eşit derecede şansı olduğunu açıklayan UEFA, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde grupta lider konumda bulunan Fenerbahçe, turnuvanın favorileri arasında gösterildi. UEFA'nın yaptığı açıklamadan sonra bir hayli heyecanlanan Fenerbahçe taraftarı, hesap kitap yapmaya başladı.

ROMA FAVORİLER ARASINDAYDI! FENERBAHÇE DE EKLENDİ...

I-CWJJz_QEGI_QctCLCsLA

Turnuvanın ilk 5 favorisinden biri olan Roma'nın yanına Fenerbahçe de eklendi. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından UEFA'nın yapay zeka teknolojisi o listeye temsilcimiz Fenerbahçe'yi de ekledi. Türkiye'de sadece Galatasaray'ın gösterdiği başarının ardından sarı-lacivertlilerin bu olaya bu kadar yaklaşması taraftarı bir hayli heyecanlandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galibiyet sonrası para yağdı, o rakamı duyan şoke oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren para...Galibiyet sonrası para yağdı, o rakamı duyan şoke oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren para...
Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...
Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurduHull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe UEFA ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarı kızdırdı!

Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarı kızdırdı!

Röveşata ile orta, röveşata ile gol! Bu nasıl olur?

Röveşata ile orta, röveşata ile gol! Bu nasıl olur?

İngilizler resmen açıkladı! Antrenmana çıkmamıştı... G.Saray'da maaş krizi

İngilizler resmen açıkladı! Antrenmana çıkmamıştı... G.Saray'da maaş krizi

F.Bahçe'den ayrılan Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!

F.Bahçe'den ayrılan Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.