UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde grupta lider konumda bulunan Fenerbahçe, turnuvanın favorileri arasında gösterildi. UEFA'nın yaptığı açıklamadan sonra bir hayli heyecanlanan Fenerbahçe taraftarı, hesap kitap yapmaya başladı.

ROMA FAVORİLER ARASINDAYDI! FENERBAHÇE DE EKLENDİ...

Turnuvanın ilk 5 favorisinden biri olan Roma'nın yanına Fenerbahçe de eklendi. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından UEFA'nın yapay zeka teknolojisi o listeye temsilcimiz Fenerbahçe'yi de ekledi. Türkiye'de sadece Galatasaray'ın gösterdiği başarının ardından sarı-lacivertlilerin bu olaya bu kadar yaklaşması taraftarı bir hayli heyecanlandırdı.



