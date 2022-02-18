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UEFA Avrupa Ligi sonuçları nedir? UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu son durum

18.02.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi sonuçları oynanan sekiz maçın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dün gece Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken Borussia Dortmund ise sahadan hüsranla ayrıldı. Peki UEFA Avrupa Ligi sonuçları nedir? İşte UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu son durum...

UEFA Avrupa Ligi sonuçları nedir? UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu son durum

UEFA Avrupa Ligi Play Turu’ndaki ilk maçlar dün oynandı. 8 karşılaşma sonrası UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu'nda son durum merak konusu oldu. Dün gecenin en önemli maçı Barcelona - Napoli maçı oldu. UEFA Avrupa Ligi sonuçları nedir? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler internet arama motorlarında arama yapıyor. UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu son durum bilgisine haberimizde yer verdik.

UEFA AVRUPA LİGİ SONUÇLARI NEDİR?

UEFA Avrupa Ligi Play Turu’nda ilk karşılaşmalar dün gece itibari ile oynandı.

8 karşılaşmanın en önemlisi kuşkusuz Barcelona - Napoli maçı oldu.

Barcelona - Napoli maçında 29. dakikada Piotr Zielinski ile öne geçen Napoli 1-0 öne geçerken, Barcelona 59. dakikada Ferran Torres’in penaltıdan attığı golle arayı kapattı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona - Napoli maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Gecenin en dikkat çeken sonuçlarından birine Glasgow Rangers imza attı. Deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşan İskoç ekibi, rakibini 4-2 yenerek tur için avantaj yakaladı. Karşılaşmanın 39. dakikasında James Tavernier’in penaltı golüyle öne geçen Glasgow Rangers, 41. dakikada Alfredo Morelos ile farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Glasgow Rangers, 49. dakikada John Lundstram ile skoru 3-0’a taşıdı. Maçın 51. dakikasında Jude Bellingham ile umutlanan Borussia Dortmund, 54. dakikada Dan-Axel Zagadou’nun kendi kalesine attığı golle yeninde iki farklı yenik duruma düştü. 82. dakikada Raphael Guerreiro’nun golü maçın sonucunu belirledi.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF TURU SON DURUM

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Barcelona 1-1 Napoli

Zenit 2-3 Real Betis

Borussia Dortmund 2-4 Rangers

Sheriff 2-0 Sporting Braga

Sevilla 3-1 Dinamo Zagreb

Leipzig 2-2 Real Sociedad

Atalanta 2-1 Olympiakos

Porto 2-1 Lazio


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