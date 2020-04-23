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UEFA'dan 676 kulübe 70,4 milyon euroluk ödeme

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

UEFA, koronavirüs pandemisi ile duran futbol sonrası büyük ekonomik sıkıntıya giren kulüplere 70.4 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu.

UEFA'dan 676 kulübe 70,4 milyon euroluk ödeme

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik problemler nedeniyle, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemleri ve Uluslar Ligi'ne oyuncu gönderen takımlara 70,4 milyon avro ödeme yapacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.

UEFA'nın yapacağı 70,4 milyon avroluk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon avrosunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.

UEFA'nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.

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uefa 70.4 milyon euro

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