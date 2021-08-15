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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

15.08.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen’e UEFA’dan görev verildi.

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Son zamanlarda yükselen performansı ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da görev almaya devam ediyor.

Bitigen, 17 Ağustos 2021 Salı günü Moldova’nın Sheriff Tiraspol ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında AVAR Hakemi olarak görev yapacak.

Moldova'nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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