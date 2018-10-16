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UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha... UEFA ile yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesi üzerine CAS'a itiraz başvurusu yapan Galatasaray'a bir bu kez de tesis kriterleri konusunda uyarı geldi.

UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha!

Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının, yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduğunu açıklamıştı.

Galatasaray ile UEFA arasındaki ilişkiler sıcaklığını ve kritikliğini korurken, bir gelişme daha yaşandı. Finansal Fair Play konusunda Avrupa futbolunun patronuyla karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılara bu kez tesis kriterleri konusunda uyarı geldi.

Cim-Bom’un Şampiyonlar Ligi’ne katılımının kesinleşmesinin ardından İstanbul’a gelen UEFA yetkilileri, Türk Telekom Stadı’nı incelemiş, özellikle basın tribününde eksikler bulmuştu. Koltuklarından, masalardaki monitöre, elektrik sistemine kadar bir dizi değişiklik isteyen yetkililer, bunu bir liste halinde Galatasaray’a sundu.

Sarı-kırmızılılar da, UEFA’nın isteklerini kapsayan değişikliğin maliyetini hesaplattı, karşılarına 160 bin liralık bir fatura çıktı. Bunun sonrasında da istenenler gerçekleşmedi.

"İSTEKLER KARŞILANMALI"
Ancak bu durum Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray’ın önüne bir kez daha geldi. Toplam 160 bin lira maliyetli taleplerinin yapılmadığını gören UEFA yetkilileri, “Biz size milyon euroları transfer yapmanız için vermiyoruz” diyerek sitem etti. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
uefa Galatasaray cas

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne oldu galatasaray farkı acar diyemi korkuyorsunuz.bu ne telaş..kotuleme kampanyaları başladı.unutmayınki Fatih Terim SATAŞMALARDAN besleniyor.siz böyle yazılarlar yazdıkça Galatasaray bu senede şanpiyonnnn.
3 temmuzda bizi ispiyonlayan cincon yediğin hurmalar işe yaradı
avrupa fatihi galatasarayın geldiği duruma bak...bizim uefa kupamız var...18 yılda ilerleme yok..
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