UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

AC'nin iç soruşturması tamamlandı. Yapılandırma anlaşması üzerinden herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulmadığı Galatasaray yönetimine iletildi. Araştırmanın sadece teorik olarak ilerleyen dönemlerde benzer durumda bulunan takımlarla imzalanacak yapılandırma anlaşmalarına örnek olması için yapıldığı iletildi. (FOTOMAÇ)

