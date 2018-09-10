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UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

UEFA'ya bağlı Finansal Fair Play Komisyonu'nun Soruşturma Kurulu (IC) ile imzalanan yapılandırma anlaşması Yargı Kurulu (AC) tarafından yeniden masaya yatırılması Galatasaray'da gerginliğe neden olmuştu.

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

AC'nin iç soruşturması tamamlandı. Yapılandırma anlaşması üzerinden herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulmadığı Galatasaray yönetimine iletildi. Araştırmanın sadece teorik olarak ilerleyen dönemlerde benzer durumda bulunan takımlarla imzalanacak yapılandırma anlaşmalarına örnek olması için yapıldığı iletildi. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
uefa Galatasaray Finansal Fair Play Komisyonu

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