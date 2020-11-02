UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üst klasman hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak." denildi. (AA)
'Dorukhan’ın Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum'
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Devre arası G.Saray'dan ayrılıyor
Larin sezona iyi başladı
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Koronavirüsü atlattı, golünü de attı!
Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi!
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Bayern Münih, Köln'e şans tanımıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum