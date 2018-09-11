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UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

UEFA, 2021 yılından itibaren takvime Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dışında bir turnuva eklemenin hazırlıklarını yapıyor.

UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü bir turnuvayı takvime eklemeye hazırlanıyor. Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) Hırvatistan'daki toplantısının ardından konuşan başkan Andrea Agnelli, UEFA'nın 2021-22 sezonundan itibaren üçüncü bir turnuvaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

İtalyan ekibi Juventus'un başkanlığını yürüten ve UEFA'nın icra kurulunda yer alan 42 yaşındaki Agnelli, mevcut sistemin modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, halihazırdakinden çok daha verimli olacak yeni sistem öncesinde mevcut uluslararası maç takviminin de detaylı inceleneceğini ifade etti.

UEFA tarafından düzenlenecek yeni turnuvayla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısının 96'ya çıkması planlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 32, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 48 takım mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
uefa Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi

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