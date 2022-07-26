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UEFA'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen'e görev!

26.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı hakemlerimiz Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen'e UEFA'dan görev geldi. Bosna Hersek'in HŠK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında oynanacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu, Young Boys-Letonya maçında ise Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. İşte detaylar...

UEFA'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen'e görev!

FIFA kokartlı hakemlerimize UEFA'dan görev... Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

BİTİGEN'E YOUNG BOYS-LETONYA MAÇI

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Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında düdük çalacak.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.


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