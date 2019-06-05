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UEFA eski başkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 05.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Avrupa futbolu, Lennart Johansson'un vefat haberiyle sarsıldı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.

UEFA eski başkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.

1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.

2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.

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Lennart Johansson uefa

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