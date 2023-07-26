UEFA Konferans Ligi elemeleri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Zimbru maçı canlı olarak ekrana gelecek. Temsilcimiz UEFA Konferans Ligi 2. Tur mücadelesinde Moldova ekibini Şükrü Saracoğlu'nda konuk edecek. Mücadelede Sırp hakem Nenad Minaković düdük çalacak. 2 – 2 eşitlikle biten Zalgiris Vilnius - Galatasaray karşılaşması sonrası gözler bu maça çevrildi. Sporseverler Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorgulanıyor. İşte heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi 2. Tur karşılaşması Fenerbahçe Zimbru maçının canlı yayın saati, kanalı...

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz 2023 Çarşamba saat 21.00'de başladı.

Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Hakem Nenad Minakovic yöneteceği karşılaşmanın rövanşı ise 1 Ağustos'ta a Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zimbru maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Szymanski, Ferdi, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Mostovoi, Dedeckho, Misaras, Stefan, Gaiu, Soumah (Damascan), Raileanu, Djou, Dedov, Alaribe, Caruntu

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 255. KARŞILAŞMASINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe Avrupa kupalarında bugüne dek 254 kez maça çıktı. 95 karşılaşmadan üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler 55 maçta berabere kaldı, 104 maçta ise mağlup oldu.

Fenerbahçe, geride kalan maçlarda, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

3. KEZ MÜCADELE EDECEK

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, 3. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) yenilere veda etmişti.

KADIKÖY'DE BÜYÜK HEYECAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk kez Kadıköy'de forma giyecek.

Maçı Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin üstlenecek.

Dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda yer alan isimler:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Samet Akaydin Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

