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UEFA resmen açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un listedeki yeri...

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı (Şubat ayı)

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı (Şubat ayı)

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!

1. REAL MADRID - 148.000

1. REAL MADRID - 148.000

2. BAYERN MÜNİH - 128.000

2. BAYERN MÜNİH - 128.000

3. BARCELONA - 128.000

3. BARCELONA - 128.000

4. ATLETICO MADRID -127.000

4. ATLETICO MADRID -127.000

5. JUVENTUS - 120.000

5. JUVENTUS - 120.000

6. PSG - 103.000

6. PSG - 103.000

7. SEVILLA - 103.000

7. SEVILLA - 103.000

8. MANCHESTER CITY - 101.000

8. MANCHESTER CITY - 101.000

9. PORTO - 90.000

9. PORTO - 90.000

10. ARSENAL - 86.000

10. ARSENAL - 86.000

11. BORUSSIA DORTMUND - 85.000

11. BORUSSIA DORTMUND - 85.000

12. ROMA - 81.000

12. ROMA - 81.000

13. SHAKHTAR DONETSK - 80.000

13. SHAKHTAR DONETSK - 80.000

14. LIVERPOOL - 78.000

14. LIVERPOOL - 78.000

15. MANCHESTER UNITED - 75.000

15. MANCHESTER UNITED - 75.000

16. NAPOLI - 75.000

16. NAPOLI - 75.000

17. CHELSEA - 70.000

17. CHELSEA - 70.000

18. ZENIT - 70.000

18. ZENIT - 70.000

19. TOTTENHAM - 69.000

19. TOTTENHAM - 69.000

20. SCHALKE 04 - 63.000

20. SCHALKE 04 - 63.000

21. DINAMO KIEV - 63.000

21. DINAMO KIEV - 63.000

22. BENFICA - 62.000

22. BENFICA - 62.000

23. VILLARREAL - 62.000

23. VILLARREAL - 62.000

24. BEŞİKTAŞ - 62.000

24. BEŞİKTAŞ - 62.000

25. MONACO - 62.000

25. MONACO - 62.000

44. FENERBAHÇE - 31.500

44. FENERBAHÇE - 31.500

71. GALATASARAY - 21.500

71. GALATASARAY - 21.500

117. MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - 10.500

117. MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - 10.500

142. TRABZONSPOR - 8.000

142. TRABZONSPOR - 8.000
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Anahtar Kelimeler:
uefa kulüpler sıralaması Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray

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