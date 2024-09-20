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  4. UEFA'nın eski başkanı Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri! "11 futbolcu çok fazla, 10'a düşürelim"

UEFA'nın eski başkanı Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri! "11 futbolcu çok fazla, 10'a düşürelim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 11:27
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UEFA'nın eski başkanı Michel Platini verdiği röportajda futbolda oyuncu sayısının çok fazla olduğunu savundu. 11 futbolcu yerine 10'a düşmesini isteyen Platini, kendi kuşağının artık futbolla ilgisinin kalmadığını da iletti.

UEFA'nın eski başkanı Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri! "11 futbolcu çok fazla, 10'a düşürelim"

Bir dönem UEFA'nın başkanlığını yapan efsane futbolcu Platini'den devrim niteliğinde öneri geldi.

"10 KİŞİDEN OLUŞMALI"

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"Belki de bir takım 10 kişiden oluşmalı. 1900'de futbol 11'e 11 oynanıyordu ama o zamanlar futbolcular daha az ve yavaş koşuyorlardı. Dolayısıyla oyuncu sayısını düşürmek iyi bir şey olabilir."

"BENİM KUŞAĞIM FUTBOL İZLEMİYOR"

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"Benim kuşağımın insanları artık futbolu pek izlemiyor çünkü kendilerini oyunun içinde bulamıyorlar. Bugün geçmişe göre daha fazla pas atıyoruz, topa sahip olma oyununda çok fazla pas var. Eleştirmiyorum. Ama benim kuşağımdan hücum futbolunu daha fazla deneyimlemiş insanlar bunu anlamıyor."

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