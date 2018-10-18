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UEFA o kulübü men etti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

Rubin Kazan'a UEFA'dan büyük şok! UEFA, Rusya kulübü Rubin Kazan'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini duyurdu.

UEFA o kulübü men etti!

UEFA'dan yapılan açıklamada, Rubin Kazan Kulübünün mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Rubin Kazan'ın cezasının gelecek iki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı takdirde geçerlilik kazanacağı belirtildi.

Ayrıca Rubin Kazan Kulübünün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yoluyla karara itiraz edebileceği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uefa rubin kazan FFP finansal fair play

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