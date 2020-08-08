UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalist Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu’nda İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk etti.
Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Jesus’un pasında topla buluşan Sterling topu ağlara göndererek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada Real Madrid, Benzema’nın golüyle skoru eşitledi eve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da iki takım hücumda etkili olmaya çalıştı.
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