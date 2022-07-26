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UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

26.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

İSTANBUL (AA) - FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.

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Abdulkadir Bitigen

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