Ufuk Sarıca: Kolay kazandık ama çok iyi oynadık

Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için önemli ve anahtar bir maçtı. İlk maçların zor olacağını söylemiştim. Kolay kazandık ama oyuncularım çok iyi oynadı." dedi.

Sahada tüm güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan Sarıca, "Japonya'nın hızlı hücumu sevdiğini söylemiştim. Onları durdurduk. Alan savunmalarına karşı da iyi hazırlandık. İyi şutlar bulduk. İkinci yarı iyi bir enerji sergiledik ve tamamen oyunu kontrol ettik. Güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde iki karşılaşma daha var onları düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta her oyuncunun topu paylaştığına dikkati çeken Sarıca, "Herkes savunma yaptı. Bütün oyuncularım iyi oynadı. Hepsi benim için çok önemli. Ersan da harika bir performans sergiledi. 19 sayıyla kazandık ama kolay olmadı." diye konuştu.

Ufuk Sarıca, gruptaki diğer rakipleri ABD ve Çekya konusunda ise "ABD ile oynamak kolay değil, herkes biliyor. Onlar kupada favori. Çekya da ciddi bir takım, bizim için kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.