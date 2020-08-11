Uğur Okullarından Denizli’ye eğitimin yeni kampüsü

Akademik ve bilimsel eğitimi Denizli’ye taşıyan Uğur Okulları, 1092 öğrenci kapasiteli Bahçelievler kampüsü ile hizmet verecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” dedi.

Türkiye’de 109 okul ile faaliyet gösteren Uğur Okulları yeni adresi olan Denizli Bahçelievler’de açılan kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Bahçelievler Denizli Kampüsü hakkında Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bilgi verdi. Kulaberoğlu: “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız” şeklinde konuştu.

“1092 öğrenci kapasiteli Bahçelievler Denizli Kampüsü açılıyor”

Türkiye’nin 51 ilinde, 68’i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Kulaberoğlu, Uğur Okullarının eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Denizli Kampüsünün 25 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Kulaberoğlu, “Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Bahçelievler Denizli Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 12’nci sınıfa kadar eğitim verecek, 51 derslikli, 4 bin 600 metrekarelik kapalı alan, 7 bin 737 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 1092 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” dedi.

