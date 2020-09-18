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Uğur Soğutma, TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Covid-19 pandemisinin ülke genelinde etkisini gösterdiği ilk günden bu yana, salgın ile mücadele çalışmalarına devam eden Uğur Soğutma, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma adına yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.Her şeyden önce çalışan sağlığını koruma odaklı hareket ettiğini belirten Uğur Soğutma, 2 binden fazla çalışanları ile üretim sahalarındaki önlemlerini de artırdı.

Uğur Soğutma, TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Covid-19 pandemisinin ülke genelinde etkisini gösterdiği ilk günden bu yana, salgın ile mücadele çalışmalarına devam eden Uğur Soğutma, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma adına yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.
Her şeyden önce çalışan sağlığını koruma odaklı hareket ettiğini belirten Uğur Soğutma, 2 binden fazla çalışanları ile üretim sahalarındaki önlemlerini de artırdı. Geçtiğimiz Ağustos ayında TSE tarafından yapılan denetimler çerçevesinde, üretim alanları, personel servisleri, pandemi eğitimleri, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, yemekhane, dinlenme alanları ve tuvaletlerin sterilizasyonu gibi birçok alanın kontrolü sonrasında yeterlilikleri yerine getiren Uğur Soğutma, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.
Uğur Soğutma yetkilileri tarafından, pandemi sürecinde bütün çalışma alanlarının revize edildiğinin belirtildiği açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedbirler doğrultusunda önlemlerin alındığı, çalışma ve üretim alanlarından yemekhane ve dinlenme alanları ve daha fazlasına kadar çalışanlarımızın bulunduğu noktaları revize ettik. Covid-19 salgını son bulana kadar aldığımız önlemleri geliştirerek devam edeceğiz. Firmamız için önemli olan tek bir çalışanımızın fabrika içinde bu konuda sağlık sorunu yaşamamasıdır. Bu süreçte tüm çalışma arkadaşlarımızın göstermiş olduğu anlayış ve vermiş olduğu destek için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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