Ukrayna Başkonsolosu Marmaris’te

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko Marmaris ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la buluştu. Ziyarette turizm, pandemi süreci, kardeş şehir ilişkileri gibi başlıklar öne çıktı.

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olan Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti üzerine Marmaris’e geldi. Konsolos Khomenko, Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu, üyeler ve Marmaris’te yaşayan Ukraynalılarla birlikte Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la görüştü. Turizm sektöründe alınan güvenlik tedbirleriyle Türkiye’nin bu sezon için birçok adım attığını ifade eden Viacheslav Khomenko, Ukraynalı turistlerin çok yakında bölgeye gelmeye başlayacaklarını duyurdu.

Ukrayna’nın Antalya konsolosu Viacheslav Khomenko’yu ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise girişimleri için Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği’ne de teşekkür etti. Oktay, “Ukrayna Marmaris için çok özel bir ülke. Çünkü hem çok turist alıyoruz hem de yerleşik nüfusumuzda çok sayıda Ukraynalı vatandaşımız var. İlişkilerimizi her zaman sıcak tutmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Bu yıl pandemi nedeniyle turizmin sekteye uğradığını söyleyen Oktay, “Uknaynalı dostlarımızın da Marmaris’i özlediğini biliyoruz. Ama önceliğimiz sağlık. Küçük küçük hareketlenmeler var. Temmuz ayı ile birlikte daha yoğun olacağını umut ediyoruz” ifadesini kullandı.

