YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ukrayna Başkonsolosu Marmaris’te

Ukrayna Başkonsolosu Marmaris’te

MUĞLA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko Marmaris ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la buluştu.

Ukrayna Başkonsolosu Marmaris’te

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko Marmaris ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la buluştu. Ziyarette turizm, pandemi süreci, kardeş şehir ilişkileri gibi başlıklar öne çıktı.
Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olan Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti üzerine Marmaris’e geldi. Konsolos Khomenko, Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu, üyeler ve Marmaris’te yaşayan Ukraynalılarla birlikte Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la görüştü. Turizm sektöründe alınan güvenlik tedbirleriyle Türkiye’nin bu sezon için birçok adım attığını ifade eden Viacheslav Khomenko, Ukraynalı turistlerin çok yakında bölgeye gelmeye başlayacaklarını duyurdu.
Ukrayna’nın Antalya konsolosu Viacheslav Khomenko’yu ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise girişimleri için Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği’ne de teşekkür etti. Oktay, “Ukrayna Marmaris için çok özel bir ülke. Çünkü hem çok turist alıyoruz hem de yerleşik nüfusumuzda çok sayıda Ukraynalı vatandaşımız var. İlişkilerimizi her zaman sıcak tutmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Bu yıl pandemi nedeniyle turizmin sekteye uğradığını söyleyen Oktay, “Uknaynalı dostlarımızın da Marmaris’i özlediğini biliyoruz. Ama önceliğimiz sağlık. Küçük küçük hareketlenmeler var. Temmuz ayı ile birlikte daha yoğun olacağını umut ediyoruz” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Muğla Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Akkor Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.