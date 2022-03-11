Ukraynalıların Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

SUCEAVA (AA) - Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'yı terk eden savaş mağdurlarının Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.
Sınır kapısına, saatler süren yolculuğun ardından ulaşan savaş mağduru Ukraynalılar, işlemlerin sonrasında Romanya'ya kabul ediliyor.
Soğuk havayla da mücadele eden savaş mağdurları, bölgede kurulan çadırlarda kısa süre konaklatılıyor. Daha sonra Ukraynalılar, otobüslerle Romanya'nın farklı şehirlerine gönderiliyor. Bazı Ukraynalıları ise sınırda Romanya'da yaşayan yakınları karşılıyor.
Bölgede bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri de savaş mağdurlarına insani yardım dağıtıyor.
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