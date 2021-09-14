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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti

14.09.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu yaralanan Ukrayna vatandaşlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rustamov, beraberinde YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Güvenç ile hastaneye gelerek, tedavisi süren Ukraynalı turistlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yaralılarla bir süre sohbet eden Rustamov, hastane çalışanlarına da ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Güvenç de kazanın ardından kendilerinin de gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ve durumu yakından takip ettiklerini, Ukrayna vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

Bodrum'dan dün aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpışmış, tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Otobüs ve öğrenci servisinde bulunan 55 kişi yaralanmıştı.

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