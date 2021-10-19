Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat'ta yol incelemesinde konuştu:

TOKAT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti geleneğinin, yani hizmet ve eser siyasetinin temsilcileri olarak, ilk günkü motivasyon ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Tokat-Niksar kara yolu çalışmalarını inceledi, ardından şantiyede yetkililerden bilgi aldı.

Tokat-Niksar kara yolunun toplam uzunluğunun 49 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, yol hakkında teknik bilgiler paylaştı, yolu 2022 yılının sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yolla alakalı bütün ihale işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Artık önümüzde engel yoktur. Kısmen de olsa kamulaştırma problemlerimiz vardır. Onu da kısa sürede çözüp 2022 yılı sonu itibarıyla da bu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. " diye konuştu.

- "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne 22 bin 238 kilometre bölünmüş yol yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"AK Parti geleneğinin, yani hizmet ve eser siyasetinin temsilcileri olarak, ilk günkü motivasyon ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 339 kilometreye çıkardık. 7-24 hizmet esası ile ülkemizin dört bir köşesine hizmet götüren bizler için bu rakamlar, yarın ulaşmak istediğimiz hedefler için tabii ki yeterli değildir. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 840 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Tünel uzunluğunu 720 kilometrenin üzerine çıkaracağız."

Karaismailoğlu, "Ülkemizin her yerine bölünmüş yollarla ulaşmak istiyoruz. Bizler yolu akarsulara benzetiyoruz. Yollarımız, yapım aşamalarında iş gücü ve istihdam sağlarken, kullanıldığı her zaman ulaştığı yerlerdeki üretimi, ticareti, istihdamı, eğitim ve kültürel yapıyı canlandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Tokat'taki altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Tokat'a 1993-2003 yılları arasında 373 milyon liralık harcama yapıldığını, AK Parti hükümetleri döneminde bu miktarın on dört kat artarak 5 milyar 249 milyon liraya çıktığını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu'na, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.

