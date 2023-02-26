Ülke karıştı! Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour Al Ahly başkanı Mahmoud El-Khatib'e hakaret gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Al Ahly başkanı Mahmoud El-Khatib, 2021'de Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour'un kendisine yönelik yaptığı aşağılayıcı yorumları nedeniyle Mansour'a iki hakaret davası açmıştı. El-Khatib daha önce Mansour'un Zamalek başkanlığını kötüye kullandığını ve parlamento dokunulmazlığından yararlandığını iddia etmişti.

DOKUNULMAZLIĞINI KAYBEDİNCE...

Mansour, 2020'nin sonlarında Parlamento seçimlerini kaybederken, Ocak 2021'de parlamento dokunulmazlığını kaybetmişti.

CEZASI KESİNLEŞTİ

El-Khatib'in geçtiğimiz Ağustos ayında açtığı iki hakaret davasını kaybeden Mansour, önce bir yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme cezayı bir aya indirdi. Mansour karara itiraz etti; ancak temyizini kaybetti ve bir aylık cezası onandı, yani Zamalek başkanının hapis cezası kesinleşti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Mansour, sosyal medyadan tepki göstererek, “Sonunda Al Ahly başkanı spor tarihinde ilk kez Zamalek başkanını hapse attı. Göksel yargıç Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın kararı beklenirken temyiz reddedildi.

"ASLANLAR ÖLÜMDEN KORKMAZ"

Beni merak etmeyin, aslanlar ölümden korkmaz, hapsedilmekten de korkmazlar. Plan beni seçimlerde hileyle devirmekti, ondan önce Zamalek başkanlığından dört yıl dışlandım, ardından yönetim kurulu feshedildi ve dördüncü adım beni hapse atmaktı. Bu adım gecikti, şükürler olsun. Mısırlılar ve Zamalek hayranları artık buna inanıyor. Ne pahasına olursa olsun siyaset, spor ve medya sahnesinden tamamen kaybolmak zorunda kaldım” dedi.

Mansour daha önce de bir hakime hakaretten hapis yatmıştı.

