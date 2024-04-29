Ülke sınırları içinde oynanan en ilginç maç olabilir! Siirt İl Özel İdaresi Spor, 90. dakikada öne geçti, 98. dakikada küme düştü!

TFF 3. Lig'in son haftası dramatik bir sona sahne oldu. Siirt İl Özel İdaresi Spor, ligde kalmak için beraberliğin bile yettiği maçta 90. dakikada golü bulmasına rağmen mücadeleyi 3-1 kaybetti ve amatör lige düştü.

Ülke sınırları içinde oynanmış en ilginç maç olabilir🧐



Siirt İl Özel İdaresi Spor, maç berabere bitse bile kümede kalacaktı ve 90. dakikada golü bulup öne geçti.



Ne olduysa atılan bu golden sonra oldu...pic.twitter.com/BFFXHOEqnR — Mynet Spor (@mynetspor) April 29, 2024

ATILAN GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

dakikada Furkan Güneş ile 1-0 öne geçen Siirt İl Özel İdaresi Spor, golden sonra formasını çıkarıp tribünlere hareket yaptı. Ne olduysa Furkan Güneş'in ikinci sarı kartı görüp oyundan atılmasıyla oldu...

UZATMA DAKİKALARINDA 3 GOL YEDİLER

Furkan Güneş'in bu hareketi sonrası hırslanan Orduspor 1957 futbolcuları, önce 90+3 sonra 90+7 ve 90+9'uncu dakikalarda skoru 3-1 yaptı ve maçı kazandı. Bu skorun ardından Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bölgesel Amatör Lig'e düşen takım oldu.





