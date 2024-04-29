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  4. Ülke sınırları içinde oynanan en ilginç maç olabilir! Siirt İl Özel İdaresi Spor, 90. dakikada öne geçti, 98. dakikada küme düştü!

Ülke sınırları içinde oynanan en ilginç maç olabilir! Siirt İl Özel İdaresi Spor, 90. dakikada öne geçti, 98. dakikada küme düştü!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2024 10:20
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Türkiye sınırlarında yaşanan en ilginç maçlardan biri oynandı. Siirt İl Özel İdaresi Spor, TFF 3. Lig'e unutulmayacak bir sonla veda etti. Orduspor 1967 ile karşılaşan Siirt İl Özel İdaresi, 90. dakikada öne geçmesine rağmen yediği peş peşe gollerle küme düştü.

Ülke sınırları içinde oynanan en ilginç maç olabilir! Siirt İl Özel İdaresi Spor, 90. dakikada öne geçti, 98. dakikada küme düştü!

TFF 3. Lig'in son haftası dramatik bir sona sahne oldu. Siirt İl Özel İdaresi Spor, ligde kalmak için beraberliğin bile yettiği maçta 90. dakikada golü bulmasına rağmen mücadeleyi 3-1 kaybetti ve amatör lige düştü.

ATILAN GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

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  1. dakikada Furkan Güneş ile 1-0 öne geçen Siirt İl Özel İdaresi Spor, golden sonra formasını çıkarıp tribünlere hareket yaptı. Ne olduysa Furkan Güneş'in ikinci sarı kartı görüp oyundan atılmasıyla oldu...

UZATMA DAKİKALARINDA 3 GOL YEDİLER

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Furkan Güneş'in bu hareketi sonrası hırslanan Orduspor 1957 futbolcuları, önce 90+3 sonra 90+7 ve 90+9'uncu dakikalarda skoru 3-1 yaptı ve maçı kazandı. Bu skorun ardından Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bölgesel Amatör Lig'e düşen takım oldu.

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