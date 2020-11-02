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Ülkücüler Deren için kan verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ilik nakli bekleyen Deren Perihan Sevinç için gönüllü kan bağışı sürüyor.Bandırma’da yakalandığı rahatsızlık nedeniyle ilik nakli olması gereken Deren Perihan Sevinç için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası sürüyor.

Ülkücüler Deren için kan verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ilik nakli bekleyen Deren Perihan Sevinç için gönüllü kan bağışı sürüyor.
Bandırma’da yakalandığı rahatsızlık nedeniyle ilik nakli olması gereken Deren Perihan Sevinç için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası sürüyor. Türk Kızılay ve Türkök’e bağlı ekipler kök hücre bağışında bulunmak isteyen vatandaşlardan bağışlarını alıyor. Bu kapsamda Bandırma Ülkü Ocakları da düzenlediği etkinlikle Deren Perihan Sevinç için toplu kök hücre bağışında bulundular.
Cumhuriyet Meydanındaki Kızılay araçlarına gelen Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Özkurtbay ve beraberindeki ülkücüler, "Tamamen insani amaçlar doğrultusunda ilik nakli bekleyen Deren Perihan kızımıza ve onun nezdinde tüm hastalarımıza çare olmak istedik. Umarım bugün verdiğimiz ilikler başta Deren kızımız olmak üzere birçok hastaya umut olur" dedi.
Ülkü Ocakları’nın katıldığı kök hücre bağışı kampanyasına MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve MHP İlçe Meclis üyesi Erol Çakır da eşlik etti.

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