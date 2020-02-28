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Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

ORDU HABERLERİ  | 28.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ulubey ilçesinde spor yapan lise öğrencilerine, Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve spora teşvik etmek amacıyla spor malzemeleri desteği sürüyor.

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

Ordu’nun Ulubey ilçesinde spor yapan lise öğrencilerine, Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve spora teşvik etmek amacıyla spor malzemeleri desteği sürüyor. Bu kapsamda Ordu’nun Ulubey ilçesindeki sporculara da spor malzemesi desteği sağlandı. Ulubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ulubey Spor Programlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ulubey Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdi.
Spor malzemelerinin hayırlı olmasını temenni eden Spor İl Müdürü Genç, “Hayatta insanın mutlaka hedefleri olması lazım, hedefiniz olursa hedefe ulaşmanız kolay olur. Hedefinize ulaşmak için ne yapmanız gerekir nasıl çalışmanız gerekir bilirsiniz. Bir hedefiniz olmazsa amaçsızca yaşar hiçbir yere ulaşamazsınız. En güzel yıllarınız lise yıllarınızdır, değerini bilin, hiçbir arkadaşınızı üzmeyin. Eğitim dışında mutlaka sizi ön plana çıkaracak spor, resim, müzik aleti çalma gibi bir uğraşınız olsun” dedi.

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

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