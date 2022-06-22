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Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı

22.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı

Geçtiğimiz aylarda uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e devri gerçekleşen Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni süreci kamuoyu ile paylaşan Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Ergüneş, "Hayata Güç Veriyoruz!" misyonunun korumaya devam ettiklerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergüneş, küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değer ve vizyonlarının orta noktada kesişmesinden oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Küresel sürdürülebilirlik liderleri arasında Türkiye'yi temsil etme hedeflerini koruduklarını ifade eden Ergüneş, "2021 yıl sonu itibarıyla abone sayımız 3,5 milyona ulaşırken Güney Marmara Bölgesi'nde hizmet verdiğimiz nüfus sayısı ise 5 milyonu aştı. Her geçen gün elektrik kullanımına duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlerken şirketlerimizde attığımız her adımın ülkemizin büyük bir kısmını etki altına aldığının da farkındayız. Planlarımızı ve yatırımlarımızı bu gözlemler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını 1,2 milyar lira cari yatırım tutarımızla tamamladığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de kurumsal kimlik dönüşümüyle sosyal şirket anlayışlarını pekiştirmek istediklerini, Uludağ Enerji olarak çevreden eşitsizliğe kadar toplumsal birçok konuda büyük role sahip olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

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