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Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı için anket

05.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Mobil'den erişilebilecek anketle, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın, "korunarak yeniden işlevlendirilmesi" ya da "kentsel bir meydan" olması konusunda iki ana tema için karar verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın nasıl değerlendirileceği konusunda anket düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye mülkiyetinde bulunan Ulus 100. Yıl Çarşısı ve çevresiyle ilgili daha önce proje yarışmasına çıkıldığı ve yarışma sonucunun kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Çarşı meydanı konusunda uzmanlardan oluşan grubun iki farklı görüşe sahip olduğu belirten açıklamada, Başkent Mobil içinde yer alan "Söz Hakkı" modülü üzerinden erişilebilecek anketin, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın "korunarak yeniden işlevlendirilmesi" ya da "kentsel bir meydan" olması konusunda iki ana tema doğrultusunda düzenlendiği kaydedildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, Ulus Meydan düzenlemesi ve 100. Yıl Çarşısı'nın geleceğini Ankaralılarla birlikte belirlemek istediklerini kaydetti.

Yavaş, "Ankara'mızın kıymetli hafıza mekanlarından Ulus Meydanı ile 100. Yıl Çarşısı'nın kaderini Ankaralılarla belirliyoruz. Kentimizin kadim birikimini gelecek nesillere aktarmak tek gayemiz. Gelin, Başkent Mobil'den oy kulanın, tarihimizi birlikte yaşatalım." ifadelerini kullandı.

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