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Ulusal Fikir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Programda ayrıca ödül töreninin ardından bir de kolokyum düzenlendi.
Açılışı için gün sayan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Hakan Çevik’in yanı sıra Jüri Başkanı Prof. Dr. Kemal Demir ile mimarlar ve yarışmaya katılan proje sahipleri hazır bulundu.
Programda ilk konuşmayı yapan Jüri Başkanı Prof. Dr. Kemal Demir, kentlere sahip çıkmanın herkesin görevi olduğuna dikkat çekerek, “Bu tür yarışmalar, kente sahip çıkma bilincini ortaya koyuyor. Bu nedenle bu yarışmaya düzenleyen değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Jüri olarak çok keyifli bir ortamda çalıştık. Kentlere sahip çıkma noktasında herkes bir adım atarsa sonuçları da çok güzel olur” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik de bu tür yarışmaların proje üretmek için en doğru yol olduğuna vurgu yaparak, “Mimarlık Haftasının içerisindeyiz. Bu yılki ana temamız olan “Daha iyi bir kentsel geleceğe doğru” hedefine uygun üretimler yapmalıyız. Bu yarışmanın da bu manada büyük önem taşıdığına inanıyorum. Başta Yalçın Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere ve değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Programda son konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kent başarısının mimarlarla çalışmaya bağlı olduğuna dikkat çekerek, “17 yıl Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik yaptım. Bu 17 yılda her işimizi mimarlara danıştık. Eğer 5 dönem üst üste oylarımızı artırarak göreve devam ettiysek bunda mimarlara danışarak iş yapmanın payı çoktur. Mimarlarımız şehircilik açısından bize çok büyük katkı sağladılar. Şimdi de Talas’ta yeniden şekillendireceğimiz Mevlana Mahallesi Meydanı için yarışma açtık. Çok büyük ilgi gördü ve toplam 57 proje başvurdu. Ben emek veren tüm eser sahiplerine teşekkür ediyor, ödüle layık görülenleri de tebrik ediyorum” dedi.
Programda konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. 4 aşamalı eleme sonucunda Hakan Deniz Özdemir, Gülşah Güneş ve Levent Arıdağ’ın temsilciliğini yaptığı 3 proje, eşdeğer eser ödülünü alırken, Can Kalınsazoğlu, Gümüş Çimen ve Fazıl Akdağ’ın temsilci olarak yer aldığı ekiplere mansiyon ödülü verildi.
Selim Atak -Cansen Molva ikilisi ile Kemal Güvenç’in çalışmaları da ‘satın almaya’ layık görüldü.
Ödül töreninin ardından kolekyuma geçildi. Yarışmaya katılan projelerin ele alındığı bilimsel toplantıda mimarlar çeşitli konulardaki görüşlerini dile getirdi.

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