SPOR

Ulusal Mahkeme, Messi'nin vakfı ile ilgili soruşturma talebini reddetti

İSPANYA HABERLERİ  | 30.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

İspanya'da Ulusal Mahkeme, Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin sahibi olduğu vakıf ile ilgili mali soruşturma talebini reddetti.

Ulusal Mahkeme, Messi'nin vakfı ile ilgili soruşturma talebini reddetti

Ulusal Mahkeme Hakimi Maria Tardon, Messi Vakfı aracılığıyla Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında ortaya atılan para aklama ile mali usulsüzlük iddialarının, doğrudan bilgi unsuru taşımadığı açıklamasında bulundu.

Dosyayı kapatan hakim Tardon, Messi Vakfının eski bir çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaların güvenilir olmadığını ve hiçbir temele dayanmadığını belirtti.

Ayrıca, suçlamaların ikinci bölümünde yer alan dolandırıcılık iddialarının ise Arjantin'de araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Bir yıldız daha hırsız kurbanıBir yıldız daha hırsız kurbanı
Barça deplasmanda nihayetBarça deplasmanda nihayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lionel messi barcelona

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya eleştiri

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya eleştiri

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a şok gönderme

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a şok gönderme

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Ahmet Çakar'dan Fikret Orman'a soru: Neden istifa etmedin?

Ahmet Çakar'dan Fikret Orman'a soru: Neden istifa etmedin?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulusal Mahkeme, Messi'nin vakfı ile ilgili soruşturma talebini reddetti

Messi'ye soruşturma reddi

Real Madrid'in yıldızı Carlos Casemiro'nun evine hırsız girdi

Bir yıldız daha hırsız kurbanı

Getafe 0 - 2 Barcelona (La Liga)

Barça deplasmanda nihayet

Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu

Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Griezmann transferi için Barcelona'ya 300 avro ceza

Barcelona'ya komik Griezmann cezası

Real Madrid 2-0 Osasuna

La Liga'nın yeni lideri Real Madrid

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.