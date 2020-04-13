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ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi.Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdiklerini belirten açıklama yayınladı.

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi.
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdiklerini belirten açıklama yayınladı. Son yılların en iyi terör operasyonlarının gerçekleştiği bir dönemde, istifanın kimseye fayda sağlamayacağını söyleyen Atasoy, “Özellikle terör örgütlerine karşı verilen mücadele takdire şayandır. Uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen savaş herkes tarafından alkışlanıyor. FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele var iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu istifayı kabul etmemesi hepimizi sevindirmiştir. Son yılların en başarılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevinden ayrılması sadece terör örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve suçluları sevindirir. Bu yüzden görev yaptığı sürece, ULUSKON olarak bakanımızın yanında olacağımızı bildirmek isteriz” dedi.

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