Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlendiği 9’uncu Uluslararası Antalya Gitar Festivali, ikinci gün ‘Gitar, Türkülerimiz ve Tango’ konseriyle devam ederken cumartesi günü Arjantinli müzisyen Ricardo Moyano’nun kapanış konseriyle sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, ikinci ve üçüncü gün konserleriyle sona erdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da takip ettiği ilk gün konserinde Kamil Erdem’in sahne aldığı festival, cuma günü ‘Gitar, Türkülerimiz ve Tango’ konseriyle devam etti. Konserde Andres Segovia Gitar Yarışması’nda birincilik ödülü alan Özcan Dal, Artes Tango Quartet’in gitarist ve akordeoncusu Alper Es, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan ‘şeref öğrencisi’ olarak mezun olan Orçun Terzioğlu ve Uludağ Üniversitesi’nde müzik çalışmalarını sürdüren Semih Sarıhan sahne aldı.

Festivalin kapanış konserinde ise Arjantinli müzisyen Ricardo Moyano, Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesindeydi. 2018’den bu yana İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Moyano’nun kapanış konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle kapasitesi yarı yarıya düşürülen kültür merkezine konser için gelen klasik gitar tutkunları, HES kodu sorgulaması ve ardından ateşleri ölçülerek salona alındı. Moyano, konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Başkan Uysal, artık Antalya’nın klasikleri arasına giren Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında “Festivale ilgi gösteren tüm komşularıma teşekkür ederim. Festivalde sahne alan tüm sanatçılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Muratpaşa’da sanatın, dostluğun, komşuluğun ve barışın ezgileri yükselmeye devam edecek” ifadelerine yer verdi.



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