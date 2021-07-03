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Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı

03.07.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk gün etaplarını erkeklerde Panamalı Christofer Jurado Lopez, kadınlarda Özbek Olga Zabelinskaya ilk sırada tamamladı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı'nın ilk gün etapları sonunda erkeklerde Panamalı Christofer Jurado Lopez, kadınlarda Özbek Olga Zabelinskaya birinci sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, ilk gün etapları tamamlandı.

Kadınlarda 40 sporcu 107 kilometre, erkeklerde ise 130 sporcu 150 kilometre pedal çevirdi.

İlk gün etapları sonunda erkeklerde Panama Es Cultara Y Volares takımından Christofer Jurado Lopez birinci sırada yer aldı. Moğolistan Trengganu Cycling takımından Jambaljamts Sainbayar ikinciliği, Belarus Minsk Cyling Club takımından Yauhen Sobal üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda Özbekistan National takımından Olga Zabelinskaya birinciliğe, Rusya National takımından Tamara Dronova ikinciliğe ve Ukrayna National takımından Olga Shekel üçüncülüğe ulaştı.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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